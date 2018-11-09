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Турчинов погрожує покарати організаторів “виборів” на Донбасі

Олександр Турчинов попередив усіх, хто має будь-яке відношення до “виборів” на Донбасі, про відповідальність за законами України.

Україна займається визначенням осіб усіх злочинців, які відповідальні за проведення “виборів” на Донбасі, заявив Олександр Турчинов.

Цих людей, за словами глави РНБО, очікує кримінальна відповідальність за законами України.

Тим, хто брав участь в організації псевдовиборів, загрожує більше 23 статей КК, за якими передбачаються тривалі терміни ув’язнення і позбавлення майна.

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При цьому Турчинов заявив, що у людей на окупованих територіях є шанс уникнути відповідальності за злочин – “вчасно зупинитися”.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що Росія вже підготувала для оголошення імена “переможців” на псевдовиборах на Донбасі.

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