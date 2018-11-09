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Факти / Україна / В Україні запустили "автобус-привид"/

В Україні запустили “автобус-привид”

З 10 листопада дорогами України їздитиме “автобус-привид”, який нагадуватиме водіям, що необхідно бути уважними за кермом.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

Автобус замаскований таким чином, що здається, ніби в ньому немає водія, а керують транспортом дві великі руки.

На думку поліцейських, “автобус-привид” нагадає водіям, що потрібно бути уважним і відповідальним за кермом.

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Також у поліції вважають, що “автобус-привид” зможе краще, ніж штрафи, вплинути на водіїв.

Автобус їздитиме два тижні. Акція проходить в рамках програми Керуй, яку почали Національна поліція з Консультативною місією ЄС.

– Людина повинна бути відповідальною. Якщо вона сіла за кермо, якщо вона йде вздовж дороги, якщо сіла на велосипед, мотоцикл – неважливо – вона повинна думати про наслідки. Що може сам загинути і привести до загибелі або травмування людей, – сказав заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

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В Україні запустили “автобус-привид” / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, як українців навчать любити ПДР.

Фото: НПУ.

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