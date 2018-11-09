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ЄС виділив €50 млн Донбасу – на що підуть гроші

Схід України отримає €50 млн у рамках програми з підтримки регіону з боку європейських партнерів.

Таку угоду підписали єврокомісар з європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Ган і постпред Програми розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані.

Зустріч і підписання програми відбулися в п’ятницю, 9 листопада, в Києві, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Гана, виділення €50 млн для східної України допоможе людям на цих територіях. Підписана програма розрахована на підтримку майбутнього цієї частини України, заявив представник ЄС.

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Адресатами допомоги стануть переселенці, університети та підприємці, які через війну на Донбасі були змушені переїхати на територію, яку контролює Київ.

Нагадаємо, раніше ЄС виділив Україні €15,5 млн на реформування держуправління.

Фото: Olga Dobrikova, dreamstime

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