Швейцарський суд заборонив компаніям Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG – власник Північного потоку та оператор будівництва Північного потоку 2 – здійснювати будь-які виплати Газпрому.

Таке рішення суду є тимчасовим заходом через позов Нафтогазу, повідомляє DW з посилання на повідомлення Газпрому у проспекті до випуску єврооблігацій.

Таким чином всі виплати від операторів Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG направлятимуться не Газпрому, а на швейцарських приставів.

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У вересні апеляційний суд Швеції скасував тимчасове призупинення рішення Стокгольмського арбітражу і підтвердив зобов’язання Газпрому заплатити Нафтогазу понад $2,6 млрд щодо транзиту газу.

До слова, від реалізації Північного потоку-2 Україна може втратити до 3% ВВП.

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