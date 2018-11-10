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Оператори Північного потоку не платитимуть Газпрому – суд у Швейцарії

Швейцарський суд заборонив компаніям Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG – власник Північного потоку та оператор будівництва Північного потоку 2 –  здійснювати будь-які виплати Газпрому.

Северный поток-2

Таке рішення суду є тимчасовим заходом через позов Нафтогазу, повідомляє DW з посилання на повідомлення Газпрому у проспекті до випуску єврооблігацій.

Таким чином всі виплати від операторів Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG направлятимуться не Газпрому, а на швейцарських приставів.

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У вересні апеляційний суд Швеції скасував тимчасове призупинення рішення Стокгольмського арбітражу і підтвердив зобов’язання Газпрому заплатити Нафтогазу понад $2,6 млрд щодо транзиту газу.

До слова, від реалізації Північного потоку-2 Україна може втратити до 3% ВВП.

Фото: Getty Images

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