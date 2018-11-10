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Підірвалися на вибухівці: на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ

Сьогодні у результаті спрацьовування вибухового пристрою, закладеного бойовиками, загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

– У ході проведення заходів по недопущенню проникнення ДРГ противника між наглядовими постами на Світлодарському напрямку, у результаті спрацьовування вибухового пристрою, встановленого окупантами, двоє військовослужбовців об’єднаних сил загинули, ще двоє – отримали поранення, – йдеться у повідомленні.

Всього бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

– Противник двічі вів прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу Тарамчука. У районі Новотошківського окупанти застосували міномети калібру 82 мм і гранатомети, – йдеться у звіті.

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Нагадаємо, що Донбас отримає €50 млн у рамках програми з підтримки регіону з боку європейських партнерів.

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