Архієпископа РПЦ Амвросія не пропустили через кордон України і заборонили в’їзд на три роки.
Так у ДПСУ прокоментували інформацію ЗМІ про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту Жуляни, нібито наступного дня перетнув кордон України.
Прикордонники називають це фейком і запевняють – архієпископ Амвросій до 2021 року не зможе потрапити до України.
За словами речника Держприкордонслужби Олега Слободяна, архієпископа Верейського Амвросія (Єрмакова) не впустили в Україну, бо він не зміг підтвердити мету своєї поїздки.
До того ж ДПСУ виконала доручення одного з правоохоронних органів про те, що ця особа не може бути допущена на територію країни, сказав він у коментарі Укрінформу.
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До речі, з 10 листопада за незаконний перетин державного кордону України вводиться кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до трьох років.
Фото: mpda.ru