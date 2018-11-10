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Російському архієпископу Амвросію заборонено в’їзд в Україну

Архієпископа РПЦ Амвросія не пропустили через кордон України і заборонили в’їзд на три роки.

Архієпископ Амвросій

Так у ДПСУ прокоментували інформацію ЗМІ про те, що ректор Московської духовної академії архієпископ Амвросій, якого 7 листопада не пропустили в аеропорту Жуляни, нібито наступного дня перетнув кордон України.

Прикордонники називають це фейком і запевняють – архієпископ Амвросій до 2021 року не зможе потрапити до України.

За словами речника Держприкордонслужби Олега Слободяна, архієпископа Верейського Амвросія (Єрмакова) не впустили в Україну, бо він не зміг підтвердити мету своєї поїздки.

До того ж ДПСУ виконала доручення одного з правоохоронних органів про те, що ця особа не може бути допущена на територію країни, сказав він у коментарі Укрінформу.

Читайте: РПЦ і армії Росії нема чого робити в Україні – Порошенко

До речі, з 10 листопада за незаконний перетин державного кордону України вводиться кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до трьох років.

Фото: mpda.ru

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