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Відомі актори закликали звільнити Сенцова

Учасники Arras Film Festival провели акцію, у ході якої закликали звільнити Олега Сенцова.

Про це повідомляється на сторінці Let My People Go Ukraine у Facebook.

Arras Film Festival – провідна події для східноєвропейського кіно.

На фото – Французькі актори та кінорежисери Пьєр Ніне та Фелікс Моаті.

 

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Відомі актори закликали звільнити Сенцова / 2 фотографии

Раніше, учасники фестивалю прийняли таку резолюцію, на вимогу звільнити Сенцова.
Читайте: Помилування Сенцова. Путін знову відмовив Олег Сенцов написав заповіт (ЛИСТ) Польща дала дві обіцянки Україні та нагородила Сенцова

Нагадаємо, 25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.

ФОТО: Let My People Go Ukraine/Facebook

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