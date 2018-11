Учасники Arras Film Festival провели акцію, у ході якої закликали звільнити Олега Сенцова.

Про це повідомляється на сторінці Let My People Go Ukraine у Facebook.

Arras Film Festival – провідна події для східноєвропейського кіно.

На фото – Французькі актори та кінорежисери Пьєр Ніне та Фелікс Моаті.



Відомі актори закликали звільнити Сенцова / 2 фотографии

Раніше, учасники фестивалю прийняли таку резолюцію, на вимогу звільнити Сенцова.

Нагадаємо, 25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.

ФОТО: Let My People Go Ukraine/Facebook