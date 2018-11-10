За добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На жаль, внаслідок бойових дій двоє військових зі складу Об’єднаних сил загинули.

Ворог обстрілював Кримське, Вільне, Луганське, Авдіївку, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, з мінометів калібру 120 мм бойовики двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Луганського. Тут окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

А біля Кримського, під прикриттям гранатометів, кулеметів та мінометів 82-го калібру, наші позиції обстрілював снайпер.

З початку доби, 10 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано у районі Тарамчука.

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До слова, в ЄС не виключають можливості посилення санкцій, якщо на окупованих територіях Донбасу проведуть 11 листопада так звані “вибори”.

Фото: Операція об’єднаних сил/Joint Forces Operation