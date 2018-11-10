Європейський союз вважає заплановані бойовиками на 11 листопада “вибори” на окупованих територіях Донбасу незаконними і ніколи не визнає їх результати.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні.

За її словами, так звані “вибори” суперечать міжнародному праву, “підривають зобов’язання, взяті за Мінськими угодами, та порушують суверенітет та закони України”.

Вона нагадала, що, згідно з Мінськими угодами, на території ОРДЛО можливі місцеві вибори виключно в рамках українського законодавства і стандартів ОБСЄ.

– Ми очікуємо, що Російська Федерація повною мірою використає свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує, – сказала Могеріні.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко обговорив із європарламентарями шляхи введення нових санкцій через “вибори” бойовиків.

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