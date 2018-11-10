У грудні не варто очікувати зимової погоди. Сніг і сильні морози прийдуть в Україну лише в середині січня.
Народний синоптик Леонід Горбань розповів у коментарі Обозревателю, яка буде погода взимку.
За його словами, у грудні вночі буде від 0 до -1, а вдень до +3 – і так до 13 січня.
Сніг синоптик обіцяє з 11 по 14 січня, а також 29-30 грудня і 2 січня.
– Зниження до 23-26 січня, вночі -20 -22, можливо, дотягне і до -25. А ось з 3 по 12 лютого -20 -25, а вночі може дотягувати і до -30. Сніг буде 2, 4 і 9 лютого, – прогнозує Горбань.
Читайте: Заморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на листопад
Раніше синоптики розповідали, якою буде зима в Україні.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+