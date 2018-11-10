У грудні не варто очікувати зимової погоди. Сніг і сильні морози прийдуть в Україну лише в середині січня.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів у коментарі Обозревателю, яка буде погода взимку.

За його словами, у грудні вночі буде від 0 до -1, а вдень до +3 – і так до 13 січня.

Сніг синоптик обіцяє з 11 по 14 січня, а також 29-30 грудня і 2 січня.

– Зниження до 23-26 січня, вночі -20 -22, можливо, дотягне і до -25. А ось з 3 по 12 лютого -20 -25, а вночі може дотягувати і до -30. Сніг буде 2, 4 і 9 лютого, – прогнозує Горбань.

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Раніше синоптики розповідали, якою буде зима в Україні.