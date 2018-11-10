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За незаконний в’їзд в Україну – 3 роки в’язниці: закон набув чинності

З 10 листопада за незаконний перетин державного кордону України вводиться кримінальна відповідальність – позбавлення волі на строк до трьох років.

Державний кордон України

Відповідний закон №7017 про внесення зміни до Кримінального кодексу України, який 9 листопада опубліковано у Голосі України, сьогодні набув чинності.

Цей законопроект 18 жовтня ухвалила Верховна Рада, а 7 листопада підписав президент Петро Порошенко.

Кримінальна відповідальність загрожує лише тим особам, які в’їжджають в Україну поза пунктами пропуску, без відповідних документів або за фальшивими документами, з метою завдання шкоди інтересам країни, а також тим, кому заборонено в’їзд в Україну, або ж представникам силових структур держави-агресора.

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Каратимуть правопорушників позбавленням волі до трьох років. При повторному порушенні термін можуть підняти до п’яти років, а якщо було застосовано зброю, то загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Фото: dpsu.gov.ua

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