Президент України Петро Порошенко в Парижі зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.
Протягом візиту в Париж Петро Порошенко провів близько 40 двосторонніх зустрічей, розповів він журналістам.
Так, у президента України відбулася зустріч і коротке обговорення на полях Паризького форуму заради миру, зокрема з президентом США.
За результатами цього обговорення відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та державного секретаря США Майка Помпео.
– Можу акцентувати на домовленості про проведення 16 листопада комісії зі стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. Ми домовилися відновити її роботу, – сказав Порошенко.
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Нагадаємо, Петро Порошенко на форумі також зробив заяву по “вибори” в ОРДЛО.
Фото: прес-служба президента України