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Порошенко зустрівся з Трампом у Парижі

Президент України Петро Порошенко в Парижі зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.

Протягом візиту в Париж Петро Порошенко провів близько 40 двосторонніх зустрічей, розповів він журналістам.

Так, у президента України відбулася зустріч і коротке обговорення на полях Паризького форуму заради миру, зокрема з президентом США.

За результатами цього обговорення відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та державного секретаря США Майка Помпео.

– Можу акцентувати на домовленості про проведення 16 листопада комісії зі стратегічного партнерства у Вашингтоні на рівні міністрів закордонних справ. Ми домовилися відновити її роботу, – сказав Порошенко.

Читайте: Зустріч Порошенка і Ердогана: про що домовилися лідери України та Туреччини

Нагадаємо, Петро Порошенко на форумі також зробив заяву по “вибори” в ОРДЛО.

Фото: прес-служба президента України

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