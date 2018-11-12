Голова асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України та Кабінету міністрів невідкладно втрутитися в ситуацію зі зривом опалювального сезону в кількох містах.

Кличко відзначив, що сьогодні повністю або переважно без тепла залишаються, зокрема, міста Сміла, Кривий Ріг, Шепетівка, деякі інші, передає прес-служба мера.

– Газу містам, де сьогодні мерзнуть люди, не дає НАК Нафтогаз. Ми в Києві цю історію з відсутністю газу пройшли і врегулювали її. Але я знаю, як це непросто. Та нас ця проблема торкнулася влітку, – відзначив мер Києва.

– Сьогодні ж тисячі людей мерзнуть! Не можна мешканців міст і містечок, владу на місцях залишати сам-на-сам з цими проблемами. На жаль, повторюється ситуація, коли державні чиновники – керівництво Нафтогазу – займають недержавницьку позицію. І тому я звертаюся до президента, до уряду невідкладно втрутитися в цю ситуацію, – підкреслив Кличко в коментарі журналістам на раді регіонального розвитку за участі президента та прем‘єр-міністра України, що відбувається сьогодні в Києві.









Кличко закликав владу врегулювати ситуацію з опаленням у містах України / 5 фотографий

У місті Сміла Черкаської області з понеділка, 12 листопада, запроваджують надзвичайний стан через відсутність опалення. Рішення про це ухвалила міськрада Сміли.

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Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста. Така сама ситуація виникла у місті Шепетівка, Хмельницької області. Місцевий голова закликав людей вийти на акцію протесту проти дій НАК Нафтогаз. Залишається без тепла і частина Кривого Рогу.