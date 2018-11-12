Заздрість до чужого успіху є найбільшою проблемою українців.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні Ради регіонального розвитку, пише Українська правда.

– Останньою ж проблемою нашої країни – можливо, навіть найбільшою, – я вважаю жабу, величезну українську тварюку, яка задавила мільйони, – сказав він.

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За його словами, заздрість до чужого успіху є ключовою проблемою України.

– Країна змінюється, але прославляють не тих, хто її змінює, а тих, хто все обпльовує і проклинає. Мені здається це великою проблемою…, – сказав Луценко.

Також він назвав однією з проблем корупцію.

Нагадаємо, 7 листопада Луценко подав заяву про свою відставку президенту. 9 листопада Порошенко відхилив його прохання.

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net.