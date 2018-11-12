Заздрість до чужого успіху є найбільшою проблемою українців.
Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні Ради регіонального розвитку, пише Українська правда.
– Останньою ж проблемою нашої країни – можливо, навіть найбільшою, – я вважаю жабу, величезну українську тварюку, яка задавила мільйони, – сказав він.
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За його словами, заздрість до чужого успіху є ключовою проблемою України.
– Країна змінюється, але прославляють не тих, хто її змінює, а тих, хто все обпльовує і проклинає. Мені здається це великою проблемою…, – сказав Луценко.
Також він назвав однією з проблем корупцію.
Нагадаємо, 7 листопада Луценко подав заяву про свою відставку президенту. 9 листопада Порошенко відхилив його прохання.
Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net.