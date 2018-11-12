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Погода в Україні на сьогодні, 12 листопада (КАРТА)

12 листопада в Україні без істотних опадів.

Прогноз погоди на сьогодні, 12 листопада, публікує Укргідрометцентр.

Переважатиме південно-східний вітер – до 5-12 м/с, на півдні та сході можливі пориви до 15-20 м/с.

У південних регіонах протягом доби від -2 до -6 градусів морозу.

На решті території синоптики прогнозують вночі від 2° тепла до 3° морозу, а вдень 1-6° тепла, у західних областях 8-13° вище нуля.

ЧитайтеЗаморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на листопад

Раніше синоптики розповідали, якою буде зима в Україні.

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