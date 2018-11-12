Метро Дарниця закрито після того, як невідомий повідомив про мінування станції.
Станція метро Дарниця закрита через дзвінок про мінування.
Дарниця не працює ні на вхід, ні на вихід.
Як повідомляє кореспондент Фактів ICTV, до станції прибули усі екстрені служби. Біля метро чатують пожежна машина, авто швидкої та співробітники поліції.
Станцію метро Дарниця закрито через сигнал про мінування / 2 фотографии
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Триває перевірка станції.
Нагадаємо, нещодавнє повідомлення про мінування станції Майдан Незалежності виявилося неправдивим.
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