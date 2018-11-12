Під час місцевих виборів в Україні від 9 громадських організацій призначать спостерігачів.

У Центральній виборчій комісії дозволили дев’яти громадським організаціям призначити своїх спостерігачів на час проведення місцевих виборів, які відбудуться 23 грудня цього року, повідомляє прес-служба ЦВК.

Спостерігачі організацій Рада із захисту законності і правопорядку та Виборча платформа Досвід можуть бути присутніми на перших виборах міських і сільських депутатів.

Також під час перших виборів можуть бути призначені спостерігачі від Муніципальної-правової ініціативи і Сагаріса.

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У Київській області можуть призначити спостерігачів від громадської організації Всеукраїнське об’єднання Громадянин, в Одеській області – від Електорального контролю і Прямого вибору.

Спостерігачі Буковинського центру виборчих технологій можуть бути присутніми на місцевих виборах у Чернівецькій області.

До слова, народний депутат Дмитро Добродомов заявив, що готовий брати участь у виборах президента в 2019 році.