Анастасія Приходько стала черговою співачкою, яка йде в політику. Чи потрібні у парламенті зірки, яку роль виконують “технічні” депутати та наскільки ефективно працює Верховна Рада – розповідають Факти ICTV.

Нещодавно українська співачка Анастасія Приходько заявила, що йде в політику. Вона примкнула до партії Юлії Тимошенко Батьківщина. Своїм направленням обрала соціальну політику, бо, за її словами, завжди мріяла допомагати людям.

У 2015 році Приходько вже збиралась змінити сцену на трибуду Верховної Ради. Тоді її кликав до себе лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Анастасія, як корінна киянка, планувала займатись розбудовою міста, а як співачка за фахом, розвивати культурне направлення. Тоді її інтереси не співали з інтересами Ляшка, тому від “радикальної ” політики відмовилась.

Інтерв’ю Приходько – невдалий старт політичної кар’єри

Нещодавно Анастасія Приходько потрапила у скандал під час інтерв’ю на 5 каналі. На інтерв’ю вона явилась у супроводі двох чоловіків, які відмовились називатись журналістці. Надалі вони підказували Приходько відповіді на питання і неодноразово втручались в хід інтерв’ю.

В один момент Приходько, яка явно була не готова до компрометуючих запитань, зняла мікрофон і пішла.

Запускати її на телепередачі без підготовки – помилка політтехнологів Юлії Володимирівни. Треба розуміти готовність персонажів до спілкування з журналістами. Навіть не кажучи про важкі питання. Елементарні питання почали плисти і виявляти слабкість змісту, – коментує політолог Андрій Золотарьов.

На його думку Приходько не вдасться надовго затриматись у політиці. Більше користі Тимошенко вона принесла б не як член команди, а як співачка:

– Поява Приходько з виступами в програмі візитів Тимошенко дозволила б як мінімум подвоїти або потроїти масовість заходів.

Свита Ляшка

Оточити себе депутатами своєї партії під час інтервю полюбляє лідер радикалів Олег Ляшко.

Однак, якщо частина з них “не словом, а ділом” демонструє свою ефективність, то депутатство інших піддається сумнівам. Саме в цій партії можна знайти так званих “технічних” осіб, чию роль в управлінні державою визначити складно.

Приходько не єдина співачка, яка була в партії Ляшка. У 2014 на лавах Радикальної партії опинилась Злата Огеневич.

Довго співачка у парламенті не затрималась. Вже в 2015 пішла з посади через те, що, за її словами, не змогла просувати свої законопроекти через корупційну складову.

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Однією з найефектніших (та не найефективніших) депутатів Ляшка є Олена Кошелева. Вона наймолодший депутат ВР. На момент приходу у парламент їй було 24 роки. До цього офіційно була безробітна, однак має дві вищі освіти за спеціальностями економічна кібернетика та архітектура.

Те, як потрапила до великої політики, Кошелева не приховує. Каже, що познайомились з Ляшком у соціальних мережах і він запропонував їй балотуватись до парламенту. Зараз вона фактично супроводжує Ляшка у стінах парламенту. Її можна помітити по ліву або по праву руку від голови партії і коли він дає інтерв’ю у кулуарах, і під час його виступів з трибуни.

В цілому, під час виборів 2014 року до Верховної Ради потрапили не тільки люди, які займались політикою. Це обумовлено тогочасними настроями суспільства, яке жадало ґрунтовно змінити владну систему:

– У 2014 році ми побачили кількісний абгрейд Верховної Ради. Тоді роль “вишеньки на торті” виконували громадські активісти, колишні журналісти, комбати, командири добровольчих батальйонів, антикорупційні активісти.

Скільки коштуватиме утримання депутатів у 2019 році

Спостерігаючи за тим, як зірки потрапляють до Верховної Ради, не слід забувати про те, що утримують їх українці за власні кошти. Співаки, які йдуть на рік-два у політику “спробувати себе”, а потім повертаються на сцену, марно витрачають наші податки.

У проекті держбюджету України на 2019 рік було закладено 1,7 млрд гривень на утримання Верховної Ради. А працює Верховна Рада в середньому 11 місяців на рік.

Кожному українцю вирішувати, чи готовий платити такі кошти на “пошуки себе” наших зірок. Під час парламентських виборів 2019 у нас є шанс ретельно подумати, хто гідний керувати країною.

Коефіцієнт корисної дії депутатів

В середньому за рік у Верховній раді реєструють 1,8 тис. законопроектів. За цим показником Україна – лідер серед європейських країн. Так, в Італії кількість законопроектів – 644, в Бельгії – 227, в Швейцарії – 6. Такі дані опублікував Комітет виборців України за підсумками 2017 року.

Здавалося б, є чим пишатись. Однак, законами стають лише 12%. Розглянувши детально зміст законопроектів, зрозуміло чому.

Так, влітку 2017 депутат від Опозиційного блоку Юрій Мирошниченко запропонував читати молитву Отче наш перед початком пленарних засідань.

Екс-міністр охорони здоров’я України Олег Мусій у 2015 році закликав замінити назву копійки на рублі як більш історично-вмотивовану.

А скандальний депутат Олег Барна нещодавно зареєстрував законопроект про заборону публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації.

Вони вбачають в цьому найбільшу проблему українців. Здається, деякі народні обранці забули, що законопроекти слід вимірювати якістю, а не кількістю.

Махінатори та прогульники

Кнопкодавцями називають тих депутатів, які були помічені за шахрайством – голосували замість своїх відсутніх колег.

Згідно Конституції України, кожен депутат має голосувати особисто. Однак, законодавством не передбачено жодного покарання.

Так, справжнім майстром кнопкодавства є Шинькович Андрій з партії БПП, якого 76 разів помічали за махінаціями з голосами.

Громадський рух Чесно регулярно відслідковує махінації політиків, фіксує їх на фото або відео та викладає “почесний” рейтинг у себе на сайті.

Такі дії є наслідком невідвідування депутатами пленарних засідань.

1/5 депутатів, а це приблизно 50 осіб, пропустили 90% голосувань у 2018 році.

Так, у першій половині 2018 року, з партії Воля народу 37% депутатів були відсутні на пленарних засіданнях з невідомих причин.

Кожен має займатись своєю справою, співаки – співати, а політики – керувати країною. Бувають виключення, але в цілому зміна ролей не призводить до позитивних змін. Виборцям треба уважно стежити, кого вони обирають до Верховної Ради. Від цього залежить, чи будуть нардепи перейматись реальними проблемами, або ж будуть вигадувати нові, марнуючи свій мандат.

Коефіцієнт корисної дії депутата має вимірюватись не його популярністю як співака або не кількістю запропонованих ним законопроектів, а якістю та реальними діями.

Фото: скріншот ГО Комітет виборців України, скріншот 5 канал, Злата Огневич, dreamstime, Андрій Золотарьов, скріншот Чесно

Лілія Ященко