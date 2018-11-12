За добу бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ – без застосування важкого озброєння. Жоден український військовий не постраждав.

Прес-центр операції Об’єднаних сил повідомляє, що окупанти обстріляли Новотошківське, Оріхове, Вільне, Луганське Тарамчук та Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворог проявив найбільшу активність біля Новотошківського, застосувавши тут гранатомети та озброєння бойових машин піхоти.

З початку поточної доби бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару.

За даними розвідки, знищено двох російських окупантів, ще двох – поранено.

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Нагадаємо, 11 листопада сепаратисти провели “вибори” глав і “депутатів парламентів” самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”, які засудило міжнародне співтовариство.

Фото: Міноборони