На перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, у результаті чого стався вилив гарячої води на проїжджу частину.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

На місці вже працюють представники комунального підприємства Київтеплоенерго та столичної поліції.

Зараз на місце прибуває два аварійних авто та машина для евакуації автомобілей, що потрапили в зону підтоплення. Людей, постраждалих унаслідок пошкодження тепломережі, немає.

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Рух на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського перекрито. КМДА просить водіїв урахувати цю інформацію під час планування маршрутів поїздок.

Нагадаємо, у центрі столиці на вулиці Шота Руставелі прорвало теплотрасу. Рух громадського транспорту заблоковано.