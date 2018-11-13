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Погода в Україні на сьогодні, 13 листопада (КАРТА)

13 листопада в Україні переважно без опадів, лише на Донеччині, Луганщині та Приазов’ї місцями мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

У східних та західних областях окремі пориви 15-18 м/с.

Температура у західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті до 14° тепла.

ЧитайтеЗаморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на листопад

На решті території вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя до 10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві без опадів, вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Раніше синоптики розповідали, якою буде зима в Україні.

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