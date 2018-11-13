13 листопада в Україні переважно без опадів, лише на Донеччині, Луганщині та Приазов’ї місцями мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.
У східних та західних областях окремі пориви 15-18 м/с.
Температура у західних областях вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті до 14° тепла.
Читайте: Заморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на листопад
На решті території вночі 3-8° морозу, на півночі Лівобережжя до 10° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
У Києві без опадів, вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Раніше синоптики розповідали, якою буде зима в Україні.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+