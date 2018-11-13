Київське конструкторське бюро Луч почне поставки в армію модернізованих ПТРК Корсар з європейським тепловізором.

Тепловізор від грецького виробника може вражати ціль у темний час доби на відстані 1,7 км, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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На озброєння ЗСУ ПТРК Корсар був прийнятий у 2017 році. Комплекс має напівавтоматичну систему наведення по променю лазера. ПТРК Корсар здатний виявляти цілі за допомогою оптичного та інфрачервоного прицілів. Дальність стрільби комплексу – 100 м – 2,5 км, а калібр – 107 мм.

Раніше Факти ICTV писали, що підприємства Укроборонпрому передали армії модернізовані танки Т-80 і Т-64, а також БТР-4 нового покоління.

Фото: КБ ЛУЧ