Київське конструкторське бюро Луч почне поставки в армію модернізованих ПТРК Корсар з європейським тепловізором.
Тепловізор від грецького виробника може вражати ціль у темний час доби на відстані 1,7 км, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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На озброєння ЗСУ ПТРК Корсар був прийнятий у 2017 році. Комплекс має напівавтоматичну систему наведення по променю лазера. ПТРК Корсар здатний виявляти цілі за допомогою оптичного та інфрачервоного прицілів. Дальність стрільби комплексу – 100 м – 2,5 км, а калібр – 107 мм.
Раніше Факти ICTV писали, що підприємства Укроборонпрому передали армії модернізовані танки Т-80 і Т-64, а також БТР-4 нового покоління.
Фото: КБ ЛУЧ
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