17 листопада в Україні відзначатимуть Міжнародний день студента.

Міжнародний день студента відзначають 17 листопада, у 2018 він припадає на вихідний день – суботу.

17 листопада 1946 року в Празі був підписаний документ, згідно з яким Всесвітній конгрес студентів встановив день, в який будуть шанувати пам’ять чеських студентів-патріотів.

Дивіться: Іменні стипендії та фортепіано: найкращі студенти отримали нагороди від фонду Україна

В Україні День студента 17 листопада почали відзначати з 1999 року після відповідного Указу президента.

Раніше Факти ICTV писали, що у центрі Афін (Греція) відбулися зіткнення між поліцією та студентами. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Фото: unsplash.