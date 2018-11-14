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Коли Київ звільнять від снігу

У Києві наразі працює 339 одиниць снігоприбиральної техніки, і до вечора ситуація на дорогах буде повністю стабілізована.

Перший сніг у Києві

На київських дорогах працюють комунальні служби, Київавтодор та 61 бригада ручного прибирання, повідомив на брифінгу заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Також, за його словами, місто закупило запас солі та піску, якого вистачить на всю зиму, повідомляє мерія.

Читайте: Київавтодор вивів на прибирання вулиць майже 300 одиниць спецтехніки – КМДА

– Зараз сніг перестає йти, рух стабілізується, Київавтодор працює на повну потужність. Усі комунальні служби також працюють. Опади зменшуються, і до вечора ситуація у місті буде повністю стабілізована, – запевнив чиновник.

Факти ICTV стежать за ситуацією на дорогах в онлайн-трансляції.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

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