У Києві наразі працює 339 одиниць снігоприбиральної техніки, і до вечора ситуація на дорогах буде повністю стабілізована.

На київських дорогах працюють комунальні служби, Київавтодор та 61 бригада ручного прибирання, повідомив на брифінгу заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Також, за його словами, місто закупило запас солі та піску, якого вистачить на всю зиму, повідомляє мерія.

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– Зараз сніг перестає йти, рух стабілізується, Київавтодор працює на повну потужність. Усі комунальні служби також працюють. Опади зменшуються, і до вечора ситуація у місті буде повністю стабілізована, – запевнив чиновник.

Факти ICTV стежать за ситуацією на дорогах в онлайн-трансляції.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

