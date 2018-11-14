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Перший сніг у Києві зняли з неба

Перший сніг сьогодні зустрічали у Києві та ще чотирьох областях. Негода принесла чимало проблем автомобілістам, але з неба це виглядає як зимова казка.

Перший сніг у Києві

Засніжену столицю показало у Facebook видання Вечірній Київ.

Безпілотник зняв на відео центр Києва.

Снігопад у столиці почався ще о 9.00 ранку і не припиняється.

За цей час сталося кілька десятків ДТП з утворенням великих заторів.

Синоптики обіцяють утворення шестисантиметрового шару снігу.

Читайте: Погода в Україні на сьогодні, 14 листопада (КАРТА)

Факти ICTV стежать за ситуацією на дорогах в онлайн-трансляції.

Фото: скрін відео Вечірній Київ

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