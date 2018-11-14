Україні необхідно негайно розробити і впровадити комплекс заходів з обмеження імпорту нафтопродуктів з Росії, збільшити їх імпорт з інших країн, а також наростити власне виробництво.

Про це йдеться в офіційних листах ПАТ Укртатнафта прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману і секретарю РНБО Олександру Турчинову, опублікованих на сайті компанії.

В даний момент Україна знаходиться на межі економічної катастрофи через розгляд в РФ питання про повне припинення поставок нафтопродуктів у нашу країну.

При цьому Росія опосередковано, через поставки з Білорусі, контролює до 80% українського ринку дизпалива, до 75% ринку зрідженого газу і до 50% всіх обсягів бензинів.

Припинення поставок виявиться реальною загрозою національній безпеці і може привести до колапсу української економіки.

ПАТ Укртатнафта пропонує негайно взятися за вироблення контрзаходів. Нафтопереробники попереджають: якщо складеться критична ситуація, Укртатнафта не зможе в стислі терміни збільшити обсяги переробки нафти для задоволення потреб вітчизняного ринку.

– В умовах критичної залежності України від поставок нафтопродуктів з Росії та Білорусі слід терміново збільшувати імпорт з інших країн і нарощувати внутрішнє виробництво, – йдеться в листі.

При цьому Кременчуцький НПЗ ПАТ Укртатнафта і Шебелинський ГПЗ АТ Укргазвидобування залишилися єдиними працюючими підприємствами, що забезпечують вітчизняний ринок нафтопродуктами якості Євро 5.

Виробники запевняють, що при необхідності можуть забезпечити ринок бензином на 100%. А за рахунок загального збільшення переробки нафтосировини виросте і виробництво дизельного палива і газу. Це скоротить залежність від поставок з Російської Федерації та Білорусі.

Природно, питання захисту інтересів кінцевих споживачів є наріжним каменем. Тому ще в серпні 2018 року Укртатнафта виступила з ініціативою про зміну діючих акцизних ставок.

Так, акциз на бензин експерти підприємства пропонують зменшити з €213,5 до €164 за 1000 літрів. А акцизи на дизельне паливо і газ, навпаки, підняти: з €139,5 до €164 за 1000 літрів за дизель і з €52 до €87 за газ.

У перспективі зміна акцизних ставок дозволить усунути диспропорцію в споживанні нафтопродуктів в Україні і знизити ціни на бензин для кінцевих споживачів. Більш того, вирівнювання ставок на практично повністю імпортоване дизельне паливо зі ставками акцизу на бензин, внутрішнє виробництво якого може забезпечити ринок на 100%, дасть можливість поповнити держбюджет на 4,7 млрд грн в рік.