PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Политика / РФ планирует остановить поставки нефтепродуктов в Украину/

РФ планує зупинити поставки нафтопродуктів в Україну

Україні необхідно негайно розробити і впровадити комплекс заходів з обмеження імпорту нафтопродуктів з Росії, збільшити їх імпорт з інших країн, а також наростити власне виробництво.

Про це йдеться в офіційних листах ПАТ Укртатнафта прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману і секретарю РНБО Олександру Турчинову, опублікованих на сайті компанії.

В даний момент Україна знаходиться на межі економічної катастрофи через розгляд в РФ питання про повне припинення поставок нафтопродуктів у нашу країну.

При цьому Росія опосередковано, через поставки з Білорусі, контролює до 80% українського ринку дизпалива, до 75% ринку зрідженого газу і до 50% всіх обсягів бензинів.

Припинення поставок виявиться реальною загрозою національній безпеці і може привести до колапсу української економіки.

ПАТ Укртатнафта пропонує негайно взятися за вироблення контрзаходів. Нафтопереробники попереджають: якщо складеться критична ситуація, Укртатнафта не зможе в стислі терміни збільшити обсяги переробки нафти для задоволення потреб вітчизняного ринку.

– В умовах критичної залежності України від поставок нафтопродуктів з Росії та Білорусі слід терміново збільшувати імпорт з інших країн і нарощувати внутрішнє виробництво, – йдеться в листі.

При цьому Кременчуцький НПЗ ПАТ Укртатнафта і Шебелинський ГПЗ АТ Укргазвидобування залишилися єдиними працюючими підприємствами, що забезпечують вітчизняний ринок нафтопродуктами якості Євро 5.

Виробники запевняють, що при необхідності можуть забезпечити ринок бензином на 100%. А за рахунок загального збільшення переробки нафтосировини виросте і виробництво дизельного палива і газу. Це скоротить залежність від поставок з Російської Федерації та Білорусі.

Природно, питання захисту інтересів кінцевих споживачів є наріжним каменем. Тому ще в серпні 2018 року Укртатнафта виступила з ініціативою про зміну діючих акцизних ставок.

Так, акциз на бензин експерти підприємства пропонують зменшити з €213,5 до €164 за 1000 літрів. А акцизи на дизельне паливо і газ, навпаки, підняти: з €139,5 до €164 за 1000 літрів за дизель і з €52 до €87 за газ.

У перспективі зміна акцизних ставок дозволить усунути диспропорцію в споживанні нафтопродуктів в Україні і знизити ціни на бензин для кінцевих споживачів. Більш того, вирівнювання ставок на практично повністю імпортоване дизельне паливо зі ставками акцизу на бензин, внутрішнє виробництво якого може забезпечити ринок на 100%, дасть можливість поповнити держбюджет на 4,7 млрд грн в рік.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нижче $73: рекордне падіння цін на нафту
Суд
Захоплення РФ активів у Криму – суд виніс рішення на користь української компанії
120 млн тонн: запаси нафти в Україні та чому її не видобувають
Персона нон грата: російському актору Ярмольнику заборонили в’їзд в Україну
Можлива дестабілізація в Саудівській Аравії: як це вплине на світову економіку та ціни на нафту
Україна розгортає операцію з пошуку нафти у Чорному морі
Кібератака на Україну. СБУ отримала нові докази проти РФ
Вихід РФ із ПАРЄ. Ягланд поставив Кремлю умову
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка