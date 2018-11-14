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Сценарій РФ зірвано, Україна захистить вільний вибір церковної юрисдикції – Порошенко

Президент України Петро Порошенко запевнив групу архієреїв УПЦ МП в тому, що держава захистить право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції.

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Про це він повідомив на зустрічі в Українському домі, передає прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

Порошенко також розповів, що Вселенський Патріарх гарантував повний канонічний захист прихильникам автокефалії в Україні.

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Нагадаємо, вчора Порошенко провів зустріч з представниками групи архієреїв УПЦ (МП) в Українському домі. Він поінформував про переговори з Вселенським патріархом Варфоломієм, про угоду між Україною та Константинопольським патріархатом і про готовність Вселенського престолу сприяти проведення об’єднавчого Собору.

За його словами, архієреї заявили про тиск Москви на тих єпископів УПЦ МП, які готові долучитися до створення єдиної церкви.

Фото: krymr.com.

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