14 листопада до Києва прийшов сніг, разом з яким і “новорічні” ціни на проїзд у таксі.

Тарифи в столичному таксі злетіли вдвічі. Причина – ситуація на дорозі, що ускладнилася через негоду, і високий попит на перевезення.

Деякі таксі підняли ціни навіть більше ніж у два рази – за маршрут вул. Басейна – вул. Краснопільська таксисти захотіли 250 гривень, коли раніше брали 100, пише Інформатор.

Схожа ситуація, як пишуть ЗМІ, спостерігається в багатьох службах таксі.

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До слова, ціна – не єдина проблема, що виникла з приходом снігів. Сьогодні з особливою складністю люди чекають на саму подачу авто. Водії в деяких випадках не беруть клієнтів, щоб не втрачати часу в пробках.

Як повідомлялося, поліція відзвітувала про понад 500 ДТП у Києві за день середи.