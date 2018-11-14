13 листопада в Україні почали працювати сервіси аудиострімінга YouTube Music і YouTube Premium.
Про це повідомляє прес-служба Google.
YouTube Music – це стрімінговий сервіс для прослуховування музики.
Користувачі отримають доступ до музичних відео, офіційних альбомів, синглів, реміксів, живих виступів, каверів і рідкісних композицій.
Підписка на YouTube Music коштує 79 грн на місяць за індивідуальний аккаунт і 119 грн на місяць за сімейний.
YouTube Premium відкриває доступ до офлайн-завантаження пісень, програвання музики у фоновому режимі без реклами.
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Підписка на YouTube Premium коштує 99 грн на місяць за індивідуальний аккаунт і 149 грн на місяць за сімейний тариф.
Також користувачі можуть оцінити переваги нових сервісів протягом трьох місяців пробного періоду.
Підписники Google Play Music отримають преміум-аккаунт автоматично.
Нагадаємо, в червні YouTube увів функцію платної підписки на канали з кількістю понад 100 тисяч підписників.
Фото: dreamstime.