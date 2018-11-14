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Війна на Донбасі: ворог бив з мінометів і БМП

За минулу добу бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових. Жоден боєць ЗСУ не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр ОСС у Facebook.

Ворог обстрілював наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Крім того, з мінометів калібру 82 мм загарбники двічі вели вогонь по позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського.

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов’ї. Тут противник обстрілював з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика.

Двох російських окупантів було знищено, ще п’ять загарбників – отримали поранення.

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Нагадаємо, що США збираються ввести нові санкції через ситуацію з Кримом і Донбасом.

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