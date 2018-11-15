ЗСУ посилилися військовою технікою, яку армії передали підприємства військово-промислового комплексу України.

Українська армія отримала на озброєння 65 одиниць нової техніки, яку військовим передали в четвер Укроборонпром і Українська бронетехніка.

Так ЗСУ отримали 3 танки Т-72 і 5 БТР-3, які за зобов’язанням перед Міноборони були відновлені та модернізовані, пише Інтерфакс-Україна.

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Крім цього, українські військові отримали на озброєння:

20 високоточних ПТРК Стугна-П;

30 ПТРК Корсарів;

мобільну РЛС кругового огляду Дельта;

6 спеціалізованих броньованих автомобілів;

5 82-мм переносних мінометів УПІК-82.

Нагадаємо, ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню Ураган.