ЗСУ посилилися військовою технікою, яку армії передали підприємства військово-промислового комплексу України.
Українська армія отримала на озброєння 65 одиниць нової техніки, яку військовим передали в четвер Укроборонпром і Українська бронетехніка.
Так ЗСУ отримали 3 танки Т-72 і 5 БТР-3, які за зобов’язанням перед Міноборони були відновлені та модернізовані, пише Інтерфакс-Україна.
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Крім цього, українські військові отримали на озброєння:
- 20 високоточних ПТРК Стугна-П;
- 30 ПТРК Корсарів;
- мобільну РЛС кругового огляду Дельта;
- 6 спеціалізованих броньованих автомобілів;
- 5 82-мм переносних мінометів УПІК-82.
Нагадаємо, ЗСУ отримали нову партію відремонтованих реактивних систем залпового вогню Ураган.
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