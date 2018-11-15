Онлайн-трансляція проекту Нові лідери розпочнеться сьогодні, 15 листопада, о 22.20. Її можна буде подивитися на кількох джерелах.
Нові лідери сьогодні отримають свого переможця.
У фінал національного проекту потрапили такі лідери:
- Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення
- Максим Бородін – бореться за чисте повітря у промислових регіонах
- Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні
Всі вони сьогодні боротимуться за головний приз проекту – мільйон гривень на реалізацію своєї ідеї.Читайте: Збереження парків і лісів: проект Ольги Матюшиної у Нових лідерах Україна без сміття - проект Нового лідера Максима Бородіна Зробити Немішаєве містечком майбутнього - проект Сергія Замідри у Нових лідерах
Нові лідери – онлайн-трансляція:
Прямий ефір нових лідерів розпочнеться о 22.20 на телеканалі ICTV.
Крім цього, трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті проекту, на сторінці у Facebook і на каналі у YouTube.
Нагадаємо, що ще потрібно знати про фіналістів проекту Нові лідери.