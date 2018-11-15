PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Общество / Финал проекта Новые лидеры: онлайн-трансляция/

Фінал проекту Нові лідери: онлайн-трансляція

Онлайн-трансляція проекту Нові лідери розпочнеться сьогодні, 15 листопада, о 22.20. Її можна буде подивитися на кількох джерелах.

Нові лідери сьогодні отримають свого переможця.

У фінал національного проекту потрапили такі лідери:

  • Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення
  • Максим Бородін – бореться за чисте повітря у промислових регіонах
  • Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні

Всі вони сьогодні боротимуться за головний приз проекту – мільйон гривень на реалізацію своєї ідеї.

Читайте: Збереження парків і лісів: проект Ольги Матюшиної у Нових лідерах Україна без сміття - проект Нового лідера Максима Бородіна Зробити Немішаєве містечком майбутнього - проект Сергія Замідри у Нових лідерах

Нові лідери – онлайн-трансляція:

Прямий ефір нових лідерів розпочнеться о 22.20 на телеканалі ICTV.

Крім цього, трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті проекту, на сторінці у Facebook і на каналі у YouTube.

Нагадаємо, що ще потрібно знати про фіналістів проекту Нові лідери.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Снігопад в Україні: кому чекати нової хвилі і яка ситуація по регіонам
Мільйон переможцю, сюрпризи та напруга – великий фінал проекту Нові лідери
Гірськолижні курорти України: куди поїхати та скільки коштує
Камікадзе за кермом чи безпечний водій: хто ви на дорозі взимку? ТЕСТ
Нові лідери: які проекти вийшли в фінал та чому про них варто знати
Україна, Польща та Литва закликали ЄС посилити санкції проти РФ
Чорна п’ятниця 2018: де краще купувати онлайн в Україні, США і ЄС
9-та спільна сесія у Вільнюсі: про що говорили Україна, Литва і Польща
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка