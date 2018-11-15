Онлайн-трансляція проекту Нові лідери розпочнеться сьогодні, 15 листопада, о 22.20. Її можна буде подивитися на кількох джерелах.

Нові лідери сьогодні отримають свого переможця.

У фінал національного проекту потрапили такі лідери:

Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення

– захищає Біличанський ліс від знищення Максим Бородін – бореться за чисте повітря у промислових регіонах

– бореться за чисте повітря у промислових регіонах Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні

Всі вони сьогодні боротимуться за головний приз проекту – мільйон гривень на реалізацію своєї ідеї.

Нові лідери – онлайн-трансляція:

Прямий ефір нових лідерів розпочнеться о 22.20 на телеканалі ICTV.

Крім цього, трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті проекту, на сторінці у Facebook і на каналі у YouTube.

Нагадаємо, що ще потрібно знати про фіналістів проекту Нові лідери.