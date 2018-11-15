Британські журналісти провели власне розслідування про український завод із виробництва штучного покриття для футбольних полів та припустили: кампанія з дискредитації керівництва Федерації футболу України може бути вигідною колишнім очільникам ФФУ.

14 листопада в Лондоні, у відомому St.Albance Center, презентований документальний фільм Каламутні води (Muddy Waters) про роботу ФФУ та заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів. Журналіст Олівер Ріган зміг на власні очі оцінити роботу заводу, проаналізував документи, які надали у Федерації, поспілкувався із закордонними партнерами українського підприємства.

Президент ФФУ Андрій Павелко спростував звинувачення у розтраті коштів під час будівництва заводу. Розповів, як і чому до проекту приєдналася компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів.

– Під час переговорів саме Політан (всесвітньовідомий німецький виробник штучної трави для футбольних полів, – Ред.) запропонував нам компанію в Об’єднаних Арабських Еміратах. Адже, якщо говорити окремо про таких постачальників як Британія, Данія, США, ми побачимо проблеми з географічним розміщенням та логістикою. Тож ми отримали офіційний лист від Політану, в якому була рекомендація скористатися послугами саме цієї компанії, для того щоб реалізувати проект відкриття заводу з виробництва штучного покриття, – зазначив Юрій Запісоцький, генеральний секретар ФФУ, у коментарі британським журналістам.

Також Андрій Павелко заперечив інформацію, що на будівництво заводу витрачені цільові кошти УЄФА.

– Жодної копійки з цільових грошей програми Хет-трик (цільова програма УЄФА з підтримки дитячого футболу, – Ред.) не використовувалося на завод у ФФУ. Тому що програма Хет-трик УЄФА – це цільові гроші які затверджуються на конкретні об’єкти і на проекти, які затверджуються УЄФА. Це окрема програма і окреме фінансування. Окремо є наші доходи від продажу телевізійних прав, які ми можемо витрачати не по рекомендації УЄФА, а так як бачить ФФУ і чинний виконком Федерації Футболу України, – розповів очільник Федерації футболу України в журналістському розслідуванні Каламутні води (Muddy Waters).

Андрій Павелко нагадав британцям, що він залучив до аудиту ФФУ міжнародні компанії-аудитори з так званої великої четвірки – KPMG та Ernst & Young. Очевидно, корупційна діяльність за такої відкритості була б одразу зафіксована, навіть без втручання журналістів.

Відкривши двері ФФУ та показавши документи, які суперечили висунутим звинуваченням, Павелко розповів авторам фільму Каламутні Води, що він знає, хто ця людина, яка проводить кампанію з його дискредитації.

– Якби хтось хотів просто збагатитися, для цього б не потрібно було придумувати щось настільки складне…. Для мене немає такої мети, тому що я був успішним бізнесменом до парламенту, зараз я займаюся парламентською діяльністю і в тому числі як парламентарій маю завдання в тому, щоб наше покоління українців було здорове, і в спорті ми досягали максимальних успіхів, – розповів Павелко британському журналісту.

У фільмі Каламутні води (Muddy Waters) аналізуються й причини гучної інформаційної кампанії з викриття нібито корупції в Федерації футболу України. Фактично, корупцію у відомстві Павелка почали шукати на замовлення, як правило, не беручи до уваги документи й позицію опонентів. Імовірна причина – майбутні вибори до виконавчого комітету УЄФА, куди зараз делегують саме Андрія Павелка, а не нинішнього віце-президента організації – Григорія Суркіса.