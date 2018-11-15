Максим Бородін став переможцем Національного телепроекту Нові лідери та отримав мільйон на розвиток своєї ідеї.

Нові лідери сьогодні побачили свого переможця.

Нам став Максим Бородін і отримав 1 млн гривень на реалізацію проекту.

До слова, Факти ICTV також давали онлайн-трансляцію проекту Нові лідери.

На Нових лідерах Бородін представляв проект – боротьба з екологічним забрудненням промислових міст України.

Він є головою фракції “Сила людей” у Маріупольській міській раді. Шість років тому він почав протести проти забруднення Маріуполя.

Нині Максим з командою зібрали 80 тис грн, аби купити власну незалежну мобільну лабораторію, яка цілодобово працюватиме в місті.

Тепер планує встановити газоаналізатори на кожному великому джерелі викидів.

Максим вважає, що із вирішенням проблем екології на державному рівні і за умови активної підтримки громадськості – ми маємо шанс жити у чистій країні.

У фіналі національного проекту змагалися такі лідери:

Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення

– захищає Біличанський ліс від знищення Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні

Нагадаємо, що ще потрібно знати про фіналістів проекту Нові лідери.