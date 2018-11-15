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Максим Бородін переміг на проекті Нові лідери

Максим Бородін став переможцем Національного телепроекту Нові лідери та отримав мільйон на розвиток своєї ідеї.

Нові лідери сьогодні побачили свого переможця.

Нам став Максим Бородін і отримав 1 млн гривень на реалізацію проекту.

До слова, Факти ICTV також давали онлайн-трансляцію проекту Нові лідери.

На Нових лідерах Бородін представляв проект – боротьба з екологічним забрудненням промислових міст України.

Він є головою фракції “Сила людей” у Маріупольській міській раді. Шість років тому він почав протести проти забруднення Маріуполя.

Нині Максим з командою зібрали 80 тис грн, аби купити власну незалежну мобільну лабораторію, яка цілодобово працюватиме в місті.

Тепер планує встановити газоаналізатори на кожному великому джерелі викидів.

Максим вважає, що із вирішенням проблем екології на державному рівні і за умови активної підтримки громадськості – ми маємо шанс жити у чистій країні.

У фіналі національного проекту змагалися такі лідери:

  • Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення
  • Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні
Читайте: Україна без сміття - проект Нового лідера Максима Бородіна Збереження парків і лісів: проект Ольги Матюшиної у Нових лідерах Зробити Немішаєве містечком майбутнього - проект Сергія Замідри у Нових лідерах

Нагадаємо, що ще потрібно знати про фіналістів проекту Нові лідери.

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