Максим Бородін став переможцем Національного телепроекту Нові лідери та отримав мільйон на розвиток своєї ідеї.
Нові лідери сьогодні побачили свого переможця.
Нам став Максим Бородін і отримав 1 млн гривень на реалізацію проекту.
До слова, Факти ICTV також давали онлайн-трансляцію проекту Нові лідери.
На Нових лідерах Бородін представляв проект – боротьба з екологічним забрудненням промислових міст України.
Він є головою фракції “Сила людей” у Маріупольській міській раді. Шість років тому він почав протести проти забруднення Маріуполя.
Нині Максим з командою зібрали 80 тис грн, аби купити власну незалежну мобільну лабораторію, яка цілодобово працюватиме в місті.
Тепер планує встановити газоаналізатори на кожному великому джерелі викидів.
Максим вважає, що із вирішенням проблем екології на державному рівні і за умови активної підтримки громадськості – ми маємо шанс жити у чистій країні.
У фіналі національного проекту змагалися такі лідери:
- Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення
- Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні
Нагадаємо, що ще потрібно знати про фіналістів проекту Нові лідери.