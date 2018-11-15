15 листопада відбудеться великий фінал національного телепроекту Нові лідери на ICTV. За крок до перемоги залишилося лише троє – Ольга Матюшина, Сергій Замідра та Максим Бородін.
Кожен з учасників достойний бути першим, але чий проект найважливіший і хто отримає мільйон гривень на його реалізацію, глядачі дізнаються вже сьогодні.
- Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення.
- Максим Бородін – бореться за чисте повітря у промислових регіонах.
- Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні.
У новому випуску трійка фіналістів захищатиме свої програми. Глядачі дізнаються, що конкретно нові лідери вже зробили для реалізації своїх амбітних проектів і на що вони витратять мільйон гривень у разі перемоги.
Все це – під прицільними питаннями від профільних експертів і Відбіркового комітету. А хто стане переможцем національного телепроекту Нові лідери – вирішать телеглядачі СМС-голосуванням у прямому ефірі.Читайте: Нові лідери: які проекти вийшли в фінал та чому про них варто знати
Фінальний випуск проекту готує для глядачів несподіванку – у студії будуть присутні двоє учасників, які за рішенням Відбіркового комітету увійшли до десятки фіналістів, але відмовились боротися за мільйон.
Хто це і чому вони не взяли участь у телевізійному етапі проекту – дивіться цього четверга, 15 листопада о 22.20 на телеканалі ICTV.
Нагадаємо, як учасники проекту трималися під час Hard Talk з ведучими ICTV – Оксаною Соколовою, Павлом Казаріним і Вадимом Карп’яком.