15 листопада відбудеться великий фінал національного телепроекту Нові лідери на ICTV. За крок до перемоги залишилося лише троє – Ольга Матюшина, Сергій Замідра та Максим Бородін.

Кожен з учасників достойний бути першим, але чий проект найважливіший і хто отримає мільйон гривень на його реалізацію, глядачі дізнаються вже сьогодні.

Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення.

– захищає Біличанський ліс від знищення. Максим Бородін – бореться за чисте повітря у промислових регіонах.

– бореться за чисте повітря у промислових регіонах. Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні.

У новому випуску трійка фіналістів захищатиме свої програми. Глядачі дізнаються, що конкретно нові лідери вже зробили для реалізації своїх амбітних проектів і на що вони витратять мільйон гривень у разі перемоги.

Все це – під прицільними питаннями від профільних експертів і Відбіркового комітету. А хто стане переможцем національного телепроекту Нові лідери – вирішать телеглядачі СМС-голосуванням у прямому ефірі.

Фінальний випуск проекту готує для глядачів несподіванку – у студії будуть присутні двоє учасників, які за рішенням Відбіркового комітету увійшли до десятки фіналістів, але відмовились боротися за мільйон.

Хто це і чому вони не взяли участь у телевізійному етапі проекту – дивіться цього четверга, 15 листопада о 22.20 на телеканалі ICTV.

Нагадаємо, як учасники проекту трималися під час Hard Talk з ведучими ICTV – Оксаною Соколовою, Павлом Казаріним і Вадимом Карп’яком.