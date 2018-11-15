На столичному Хрещатику почали демонтаж повсякденних ілюмінацій у рамках підготовки міста до Нового року.

Комунальні працівники вже почали підготовку до Нового року в Києві, повідомляє Інформатор.

Співробітники Київміськради вже приступили до демонтажу повсякденної ілюмінації на Хрещатику: гербів і каштанів.

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До 28 листопада на їх місці з’являться новорічні прикраси, потім їх протестують і на початку грудня головна вулиця країни буде святково вбрана.

















Новий рік 2019: Київ почав підготовку до свята / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що головну ялинку країни планують відкрити 19 грудня на Софійській площі. Новорічне містечко на Контрактовій площі почне працювати з 15 грудня.

Фото: Роман Барабаш/Інформатор.