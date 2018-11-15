PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Погода в Україні на сьогодні, 15 листопада (КАРТА)/

Погода в Україні на сьогодні, 15 листопада (КАРТА)

Сьогодні практично на всій території України очікуються дощі та мокрий сніг.

Сьогодні на території України, крім сходу, очікуються невеликі дощі та мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень опади очікуються на Правобережжі, в Криму і Приазов’ї. У західних, центральних та північних областях подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с.

Добова температура коливатиметься у межах від 2° морозу до 3° тепла. У західних областях та в Криму повітря прогріється до 3-8° тепла.

Читайте: Перший сніг і мороз до -11: прогноз погоди на тиждень в Україні (КАРТА)

У Києві вранці випаде невеликий мокрий сніг. Вдень опадів у столиці не очікується.

Температура повітря триматиметься близько позначки у 0°.

До слова, через перший сніг у Києві утворилися 10-бальні затори та сталося близько 500 ДТП.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка