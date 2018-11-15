Сьогодні практично на всій території України очікуються дощі та мокрий сніг.

Сьогодні на території України, крім сходу, очікуються невеликі дощі та мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень опади очікуються на Правобережжі, в Криму і Приазов’ї. У західних, центральних та північних областях подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний та східний, 7-12 м/с.

Добова температура коливатиметься у межах від 2° морозу до 3° тепла. У західних областях та в Криму повітря прогріється до 3-8° тепла.

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У Києві вранці випаде невеликий мокрий сніг. Вдень опадів у столиці не очікується.

Температура повітря триматиметься близько позначки у 0°.

До слова, через перший сніг у Києві утворилися 10-бальні затори та сталося близько 500 ДТП.