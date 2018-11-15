Сьогоднішні заяви Володимира Путіна щодо майбутніх виборів в Україні вказують на спроби Кремля втрутитися у виборчий процес.

Таку думку висловив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

Він вважає, що сьогоднішні слова Путіна – сигнал того, що Росія намагається втрутитися у вибори в Україні. І це ще виборча кампанія не стартувала.

– Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля, – зазначив Цеголко.

Також він додав, що Порошенко хоча й за дипломатію, але ніколи не погодиться на мир на умовах країни-агресора.

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Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін заявив, що до виборів в Україні не варто організовувати саміт нормандської четвірки для відновлення миру на Донбасі.