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Порошенко зірвав плани Кремля – відповідь України на заяву Путіна

Сьогоднішні заяви Володимира Путіна щодо майбутніх виборів в Україні вказують на спроби Кремля втрутитися у виборчий процес.

Таку думку висловив прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook.

Він вважає, що сьогоднішні слова Путіна – сигнал того, що Росія намагається втрутитися у вибори в Україні. І це ще виборча кампанія не стартувала.

– Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля, – зазначив Цеголко.

Також він додав, що Порошенко хоча й за дипломатію, але ніколи не погодиться на мир на умовах країни-агресора.

Читайте: Унікальна російська зброя чи фейк? Чим Путін лякає світ 

Нагадаємо, сьогодні президент РФ  Володимир Путін заявив, що до виборів в Україні не варто організовувати саміт нормандської четвірки для відновлення миру на Донбасі.

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