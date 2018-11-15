Президент РФ Володимир Путін заявив, що до виборів в Україні немає сенсу проводити саміт нормандської четвірки щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив на брифінгу в Сінгапурі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У риториці Путіна нічого не змінилося, він як і раніше відкидає відповідальність Москви за порушення Мінських домовленостей.

– Зустрічатися у нормандському форматі в даний час у ході передвиборної кампанії, яка відбувається в Україні зараз, більш-менш безглуздо, – сказав президент РФ.

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Нагадаємо, 5 вересня 2014 року у Мінську представники України, Росії та ОБСЄ у присутності представників так званих “ДНР” і “ЛНР” підписали тристоронню угоду про припинення вогню на території Донецької та Луганської областей.

Але за 4 роки мир так і не настав. Тристороння контактна група зустрічається регулярно практично щотижня. Незважаючи на численні домовленості, проросійські бойовики регулярно зривають перемир’я.

До речі, на переговорах Нормандської четвірки у Берліні 11 червня вперше піднімалося питання розміщення миротворців ООН на Донбасі.

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