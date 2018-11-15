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Факты / Украина / Как не дать обмануть себя в обменниках валют?/

Як не дати обдурити себе в обмінниках валют?

Чехія, аеропорт Праги. Магазин безмитної торгівлі. Заходить чоловік. Купує косметику на 440 євро. Касиру дає три банкноти по двісті. Далі – все немов у детективному фільмі. Ось-ось літак має здійнятися в небо. Але його зупиняють. Одного з пасажирів затримує поліція. Ним виявився не хто-небудь, а народний депутат України Андрій Лозовий з Радикальної партії. Який, виходить, прогуляв роботу – та ще й в сесійний тиждень.

З’ясувалося, Лозовий в магазині розрахувався фальшивками. Підробними виявилися не тільки гроші, які він віддав за косметику. А й ті, що лежали в кишені. Лозовий розводить руками – гривні на фальшивки обміняв його помічник.

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Якщо вже депутати потрапляють у халепу з фальшивими доларами, то що ж робити звичайним українцям? Обмін валюти  – це  як гра в рулетку. Пощастить, не пощастить. Вам ніхто не дасть  жодних гарантій, що фальшивка не потрапить до ваших рук.

Найчастіше підробляють 100-доларову купюру. Та проблема не тільки у фальшивих грошах. В Україні працює багато нелегальних обмінних пунктів. Щоб мати бодай якісь гарантії – варто просити у касира дати квитанцію про виконану операцію, а на видному місці в обміннику має висіти ліцензія Нацбанку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в Україні легалізують криптовалюту.

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