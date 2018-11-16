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1800 деталей: в Україні зібрали корпус для БТР зі сталі НАТО

Новий експериментальний броньований корпус БТР-3ДА випробують на полігоні під обстрілами.

Експериментальний корпус для серійника БТР-3ДА виготовили на Київському бронетанковому заводі.

В його основі майже 1 тис. броньованих деталей зі сталі, яку було поставлено однією з країн НАТО. Усього для виготовлення корпусу майстри зварили понад 1 тис. 800 окремих деталей, пише прес-служба Укроборонпром.

Тепер на виріб очікують тести на полігоні, де під контролем Міноборони експериментальний корпус обстріляють з мінімальних дистанцій, у тому числі з великокаліберного кулемета.

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Як відомо БТР-3ДА виробляється на Київському бронетанковому заводі. Бронетранспортер має бойовий модуль Штурм-М з 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ.

Нагадаємо, ЗСУ отримали на озброєння більше 60 танків, БТР і ПТРК.

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