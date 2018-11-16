Чорна п’ятниця в Україні в цьому році почнеться 23 листопада, о 00.00. Масові розпродажі проходитимуть 3 дні – до 23.59 неділі, 25 листопада.

Протягом 3 діб в рамках Чорної п’ятниці можна буде купити зі знижкою товари практично будь-якої категорії – побутову техніку, меблі, електроніку, одяг і взуття, дитячі товари та товари для дому, аксесуари, подарунки, товари для відпочинку та спорту і багато чого іншого. В акції беруть участь як торгові центри, так і інтернет-магазини.

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Торгові центри та магазини Києва

ТРЦ Sky Mall

Крім знижок від всіх магазинів ТРЦ, 23 листопада в програмі – розіграш призів від партнерів, магазинів та виступи Артема Пивоварова, ALYOSHA та Sonya Kay.

О 20.00 пройде розіграш нового Iphone XS від магазину Алло.

Щоб взяти участь у розіграші необхідно здійснити покупку від 500 грн одним чеком у будь-якому магазині ТРЦ SkyMall (окрім Ашан) у період з 12.11- 23.11.18. Зареєструвати його на інфостійці 23 листопада з 17.00 та прийти на розіграш.

ТРЦ Gulliver

З 23 по 25 листопада на покупців чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від усіх брендів. Також організатори підготували багато розіграшів та подарунків.

ТРЦ Караван

У ТРЦ Караван обіцяють знижки 70% на улюблені бренди. Традиційні акції пройдуть в п’ятницю 30 листопада.

Організатори обіцяють приємні сюрпризи, цікаві конкурси, знижки і яскраві емоції.

ТРЦ Ocean Plaza

З 23 по 25 листопада у ТРЦ очікуються знижки до -70%, яскрава концертна програма і тематичні фотозони.

Наприкінці свята пройде розіграш 10 крутих гаджетів від мережі супермаркетів електроніки АЛЛО.

Розігруватимуться Apple iPhone XS та Apple iPhone X, ноутбук MacBook Air, годинник Apple Watch та Apple IPad New.

Щоб взяти участь у розіграші необхідно з 05.11 по 23.11 зробити покупки на суму від 1000 грн. (одним або максимум двома чеками від 500 грн.), зареєструвати чек на стійці реєстрації до 20.00 23.11 та прийти о 21.00 до головної сцени (при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу).

ТРЦ Dream Town

23.11 для гостей ТРЦ вsступят MELOVIN, Constantine и Денис Реконвальд. Их концерт ожидается в Dream Town 1.

Певица TAYANNA выступит в Dream Town, 2. Детей также ждет сюрприз – на концерте для них будет играть первый украинский бойз-бэнд D-side band.

Также билеты на каток, автодром, роллердром, боулинг, бильярд, джунгли, 7D, батут можно приобрести со скидкой 50% с 12.00 до 19.00.

Помимо концертов и развлечений гостей ждут традиционные скидки до 80%.

Comfy

Тут 23 листопада будуть пропонуватися знижки на товари – до 80%.

Ельдорадо

Тут чорна п’ятниця вже стартувала і триватиме до 25 листопада. Техніку можна придбати зі знижкою до 70%.

Фокстрот

До 22 листопада в магазині проходить репетиція Чорної п’ятниці. Тут діють знижки 50%. 23 листопада покупців чекають знижки побільше.

Розетка

Розпродажі зі знижкою до 90% стартують о 00.00 23 листопада. Онлайн-покупцям рекомендують вже сьогодні підібрати товари і покласти їх в корзину, а в п’ятницю оплатити їх, отримавши знижку.

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