Державний реєстратор перевищив свої службові повноваження при реєстрації права користування Почаївською лаврою за УПЦ Московського патріархату.

Поліція Тернопільській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неправомірних дій держреєстратора, повідомляє обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що “представник Міністерства культури України, права та інтереси якого порушено, оскаржив до Міністерства юстиції України зазначені дії державного реєстратора із вимогою скасувати рішення про державну реєстрацію права користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври та притягнути реєстратора до відповідальності”.

Розслідування триває, його контролює прокуратура Тернопільської області.

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Предстоятель УПЦ Київського Патріархату Філарет раніше заявив, що після надання автокефалії Києво-Печерська та Почаївська лаври перейдуть в управління помісної церкви.

До слова, обидві лаври належать державі, яка передала їх в оренду Московському Патріархату.

Фото: pochaev.org.ua