Київтеплоенерго розглядає підвищення тарифів на 22,3% на опалення і на 22,5% – на гарячу воду.
Проект тарифів опублікований на сайті Київтеплоенерго для обговорення серед громадян. Зауваження громадян приймаються до 23 листопада.
Там сказано, що підвищення тарифів зумовлене підвищенням цін на газ. Вони з 1 листопада зросли на 23,5%. Другий етап підвищення тарифів на газ відбудеться у травні наступного року.
Тарифи на опалення для киян планують підвищити з 1 січня 2019 року на 22,3%. Ціни на гарячу воду зростуть на 22,5%.
Для бюджетних підприємств тарифи на гарячу воду зростуть на 1%.
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Нагадаємо, що кінця 2018 року тарифи на тепло для населення залишаться незмінними, ніяких підвищень не передбачається.
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