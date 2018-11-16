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Україна підвищила ціну електронних віз для іноземців

Ціна української електронної візи для іноземців зросте з 1 січня 2019 року до $85.

віза для іноземців

Україна з 1 січня 2019 року підвищує ціну на електронну візу для іноземців до $85.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.

Тепер крім ділової та туристичної мети в’їзду вводяться також електронні візи для лікування, з культурною метою, діяльністю у сфері освіти, спорту, науки, а також представникам ЗМІ.

Читайте: Для в’їзду в Україну росіянам можуть знадобитися біометричні візи

Крім того, скасовується оформлення іноземцям туристичних та ділових віз у пунктах пропуску в міжнародних аеропортах Бориспіль, Київ та Одеса.

Це пов’язано з тим, що МЗС централізовано оформляє електронні візи з квітня 2018 року.

Раніше Факти ICTV писали, що Грузія скасувала візи для українців.

Фото: BILAL ALIYAR/Dreamstime.com

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