Ціна української електронної візи для іноземців зросте з 1 січня 2019 року до $85.
Україна з 1 січня 2019 року підвищує ціну на електронну візу для іноземців до $85.
Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів.
Тепер крім ділової та туристичної мети в’їзду вводяться також електронні візи для лікування, з культурною метою, діяльністю у сфері освіти, спорту, науки, а також представникам ЗМІ.
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Крім того, скасовується оформлення іноземцям туристичних та ділових віз у пунктах пропуску в міжнародних аеропортах Бориспіль, Київ та Одеса.
Це пов’язано з тим, що МЗС централізовано оформляє електронні візи з квітня 2018 року.
Раніше Факти ICTV писали, що Грузія скасувала візи для українців.
Фото: BILAL ALIYAR/Dreamstime.com