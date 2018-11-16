Випадки, коли банки продають колекторам борги людей – масові по країні, – стверджує адвокат Михайло Стрельніков, якому довелось захищати в суді не одного боржника. Каже, банки понараховували людям шалені штрафи і неустойки, після чого навіть продавши квартиру, кредит їм доведеться гасити до кінця життя.

Аби раз і назавжди закрити питання проблемних кредитів, Рада ухвалила кодекс з процедури банкрутства, де вперше передбачений механізм для фізичних осіб. Як стверджують його розробники, людям достатнього буде звернутись до суду, аби той списав з них усі непосильні борги.

Але чи все так просто як розповідають нардепи? Адже після того, як ви звернетесь до суду, вам призначать арбітражного керуючого. І поки він максимально не вижме борги, а це може затягнутися на роки, ви не зможете розпоряджатися своїм майном та фінансами. Для погашення боргів на його розсуд розпродаватимуть і майно позичальника. Вам залишать лише найнеобхідніше, що в сукупності коштує 100 тис. гривень. Тобто одяг, взуття, зубну щітку, пральну машину…

Читайте: Реструктуризація кредитів ПриватБанку: процедура і кому вигідно

Здавалося, ну просто манна небесна для тих, хто потрапив у скрутне становище. От тільки диявол, як це в нас часто буває, криється у деталях. І нардепи його сховали в одній із статей цього кодексу.

– В цьому кодексі чітко вказано, що якщо у людини є тільки житло, яке не підлягає вилученню, тобто на 60 метрів квартира і на 120 метрів будинок, і у нього немає більше доходів для того, щоб гасити кредит – його заява про визнання банкрутом не приймається. – зазначив адвокат Михайло Стрельніков.

А враховуючи, що одночасно із запровадженням кодексу скасовується мораторій на заборону відбирати іпотечне житло, чи не залишаться люди в такому випадку без даху над головою? Адже фінансові установи навіть зараз нехтують мораторієм. І через своїх кишенькових держреєстраторів забирають квартири. Втім, як стверджують колишні банкіри, такі методи незаконні. І радять негайно повідомляти про них в правоохоронні органи.

Отже, аби не залишитися без квартири, чи не єдиним виходом для іпотечних позичальників залишається реструктуризація, про яку треба домовлятися з банком. Якщо домовитеся – валютний борг вам конвертують у гривню. Щоправда, за нинішнім курсом. А нараховані штрафи обіцяють списати, коли повністю погасите борг.



До слова, Факти ICTV розповідали, що чоловік відрізав палець і кинув в обличчя консультанту банку.