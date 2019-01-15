Через дії Газпрому було зірвано технічні тристоронні консультації щодо поставок газу.

Заступник Міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила у Facebook, що дії Газпрому призвели до того, що технічні тристоронні консультації щодо поставок газу були зірвані.

Такими діями Газпром намагається залякати Європу та нав’язати їй свої поняття.

Він також вдається до ігнорування партнерів та не чекає усіх дозволів, що необхідні для будівництва газопроводу Північний потік-2.

– Єдине, що лишається робити – не давати Газпрому жодних винятків і поширювати на всі його проекти, особливо Північний потік 2, усі норми ЄС, чого Україна вимагає вже давно, – заявила Зеркаль.

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До слова, нью-йоркський суд виніс рішення, завдяки якому Нафтогаз отримав доступ до інформації щодо європейських активів Газпрому.