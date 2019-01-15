Поліція Києва оголосила заочно про підозру двом іноземцям, які здійснили напад на співака Дзідзьо.
У поліції Києва заочно оголосили про підозру двом іноземцям, які здійснили напад на актора і співака Дзідзьо.
Нападники кілька разів вдарили потерпілого та втекли з місця події.
Підозрюваних оголосили в розшук.
Читайте: Нападали троє, ударили в обличчя – деталі побиття Дзідзьо
Поліція встановила, що нападниками є 33-річний та 36-річний іноземці, які вже були судимі за підробку документів.
За скоєний злочин їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, 28 грудня зловмисники побили співака Дзідзьо біля радіокомпанії ТАВР в Подільському районі.
Його госпіталізували до лікарні через погіршення стану.
Фото: dzidzio.com
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