PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Напад на Дзідзьо: зловмисникам оголосили про підозру/

Напад на Дзідзьо: зловмисникам оголосили про підозру

Поліція Києва оголосила заочно про підозру двом іноземцям, які здійснили напад на співака Дзідзьо.

Напад на Дзідзьо: зловмисникам оголосили про підозру

У поліції Києва заочно оголосили про підозру двом іноземцям, які здійснили напад на актора і співака Дзідзьо.

Нападники кілька разів вдарили потерпілого та втекли з місця події.

Підозрюваних оголосили в розшук.

Читайте: Нападали троє, ударили в обличчя – деталі побиття Дзідзьо

Поліція встановила, що нападниками є 33-річний та 36-річний іноземці, які вже були судимі за підробку документів.

За скоєний злочин їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 грудня зловмисники побили співака Дзідзьо біля радіокомпанії ТАВР в Подільському районі.

Його госпіталізували до лікарні через погіршення стану.

Фото: dzidzio.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У одеського активіста Михайлика дістали кулю з легень
Напад на Дзідзьо у Києві: співака госпіталізували через погіршення стану
Били по обличчю: перше відео з Дзідзьо після нападу
Кусь – і в’язниця! Чоловік покусав поліцейського в Києві
Нападали троє, ударили в обличчя – деталі побиття Дзідзьо
У Києві побили співака Дзідзьо
Погрожували ножем і “пістолетом”: на Дніпропетровщині пограбували і вбили фермера
На Київщині затримали поліцейського-хабарника
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка