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РФ використовує українських моряків, як пішаків у політичній грі – США

Посольство США в Україні занепокоєне здоров’ям полонених Росією українських моряків.

РФ використовує українських моряків, як пішаків у політичній грі – США

Росія повинна перестати порушувати права 24 полонених українських моряків та негайно їх відпустити на свободу.

З такою заявою 15 січня виступило посольство США в Україні.

Американські дипломати констатують, що Кремль силою утримує українців у Москві і використовує їх “як пішаків у своїй політичній грі”.

У США нагадали, що моряки перебувають у полоні вже більше 50 днів після того, як їх атакували у територіальних водах України.

Читайте: Слава Україні! Полонених українських моряків зустріли в суді оплесками

Також посольство США висловило занепокоєність здоров’ям українців.

Як повідомлялося, суд Москви 15 січня продовжив арешт українським морякам.

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