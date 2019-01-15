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У Торецьку відновили водопостачання

У Торецьку Донецької області, де ще 12 січня було пошкоджено водогін, сьогодні зранку відновили подачу води населенню.

У Торецьку відновили водопостачання

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Для ремонту пробоїни у водогоні Горлівка-Торецьк упродовж двох днів підрозділи ДСНС разом з групами цивільно-військового співробітництва та СЦКК забезпечували безпеку співробітників компанії Вода Донбасу.

– Зокрема, піротехніками було перевірено 2,5 га місцевості та знешкоджено небезпечну знахідку – гранату Ф-1, – йдеться у повідомленні.

Вчора, 14 січня, ремонтники дісталися до пошкодженої ділянки, а сьогодні роботу водопроводу відновлено.

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Схожа ситуація у Торецьку була в грудні 2018 року, коли через пошкоджений бойовиками водогін місто тиждень було без води.

Фото: прес-центр ООС

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